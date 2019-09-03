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Darts Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, 19 Eylül Perşembe günü KKDF Lokalinde olağan genel kurul gerçekleştirecek

Darts Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek
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Gürtap Davutoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 9’uncu Olağan Genel Kurulu 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olağan genel kurulda, faaliyet ve mali raporların görülmesinin yanında başkanlık seçimi yapılacak. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, başkan adaylığı başvurularının seçim tarihinden en az 48 (kırk sekiz) saat önceden yazılı olarak federasyon başkanlığına sunulması ve onay alması gerektiği kaydedildi.

Başkanlığa başvuracak adaylar, tüzüğün 24.’üncü maddesinde yer alan “Federasyon başkanı olabilmek için aranan şartları” yerine getirerek, başvuru yapmak zorunluluğu hatırlatıldı.

KKDF 9’uncu Olağan Genel Kurul gündemi şöyle: 

1.Açılış
2.Divan Kurulunun Oluşumu
3.Faaliyet ve Mali Raporların Okunup Aklanması
4.Başkanlık Seçimi
5.Dilek ve Temenniler
6.Kapanış

NOT: Üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin Genel Kurul gündeminde görüşülmesini istedikleri yeni maddeler ve konular varsa 72 (Yetmiş İki) saat öncesi, Darts Federasyonu Yönetim Kuruluna yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.”

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