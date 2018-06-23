Darts Federasyonu “çocuklara” moral verdi

Sağlık Bakanlığı ile Darts Federasyonu “Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında “Karagöz ve Hacivat” oyunu gösterisi dün yapıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF), sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki ilk adımını attı.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu iş birliğinde “Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında “Karagöz ve Hacivat” oyunu gösterisi bugün (23 Haziran 2018) sunuldu.

ÇOCUK SERVİSİNDEKİ ÇOCUKLARA MORAL

Söz konusu “Karagöz ve Hacivat” oyunu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yapıldı.

Ramazan Bayram arifesinde çocuk servisinde yapılması planlanan ancak o tarihte yapılmayan ve bugüne ertelenen gösteri çocuklara moral ve motivasyonvermek amacıyla, Hayali Sanat Kurucuları Ahmet Alper Ayana ve Tevfik Aytekin, asistan Mehmet Davutoğlu tarafından sunuldu.