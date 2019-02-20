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Darts Birinci Ligde, oklar hedefe atılıyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Lefkoşa Spor Birliği, Marmara, Lefkoşa Darts Birliği, Mağusa Darts Birliği ve Mesarya Darts Birliği haftayı 3 puana kapattılar

Darts Birinci Ligde, oklar hedefe atılıyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Marmara, Lefkoşa Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Düzova deplasmanından 13-3 galip döndü. Haftanın en farklı galibiyetini Mağusa Kültür Derneği’ni 16-0 mağlup eden Marmara elde etti. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child karşısında zorlanmadı ve maçı 15-1 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Lefkoşa Spor Birliği: 3-13

Mağusa Kültür Derneği-Marmara: 0-16

Lefkoşa Darts Birliği-Diamond Child: 15-1

Gazimağusa Darts Birliği-Taşkınköy: 12-4

Göçmenköy-Mesarya Darts Birliği: 5-11

Düzkaya (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU         

TAKIMLAR                               O  G  B M A    Y    P  AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                  14 14 0 0   178 46  42 132

2.Marmara                                   15 12 1 2   183 57  37 126

3.Lefkoşa Darts Birliği                 15 12 0 3   164 76  36 88

4.Düzkaya                                    14 10 1 3   165 59  31 106

5.Gazimağusa Darts Birliği          15 7   0 8   107 133 21 -26

6.Taşkınköy                                 14 6   1 7   95  129 19 -34

7.Düzova Gençlik                         15 4   1 10 103 137 13 -34

8.Diamond Child                          15 4   1 10 83  157 13 -74

9.Göçmenköy                               15 4   1 10 83  157 13 -74

10.Mesarya Darts Birliği              14 4   0 10 79  145 12 -66

11.Mağusa Kültür Derneği            14 0  0 14 40 184  0 -144

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