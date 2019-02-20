Darts Birinci Ligde, oklar hedefe atılıyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Lefkoşa Spor Birliği, Marmara, Lefkoşa Darts Birliği, Mağusa Darts Birliği ve Mesarya Darts Birliği haftayı 3 puana kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Marmara, Lefkoşa Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Düzova deplasmanından 13-3 galip döndü. Haftanın en farklı galibiyetini Mağusa Kültür Derneği’ni 16-0 mağlup eden Marmara elde etti. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child karşısında zorlanmadı ve maçı 15-1 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Lefkoşa Spor Birliği: 3-13

Mağusa Kültür Derneği-Marmara: 0-16

Lefkoşa Darts Birliği-Diamond Child: 15-1

Gazimağusa Darts Birliği-Taşkınköy: 12-4

Göçmenköy-Mesarya Darts Birliği: 5-11

Düzkaya (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 14 14 0 0 178 46 42 132

2.Marmara 15 12 1 2 183 57 37 126

3.Lefkoşa Darts Birliği 15 12 0 3 164 76 36 88

4.Düzkaya 14 10 1 3 165 59 31 106

5.Gazimağusa Darts Birliği 15 7 0 8 107 133 21 -26

6.Taşkınköy 14 6 1 7 95 129 19 -34

7.Düzova Gençlik 15 4 1 10 103 137 13 -34

8.Diamond Child 15 4 1 10 83 157 13 -74

9.Göçmenköy 15 4 1 10 83 157 13 -74

10.Mesarya Darts Birliği 14 4 0 10 79 145 12 -66

11.Mağusa Kültür Derneği 14 0 0 14 40 184 0 -144