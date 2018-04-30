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Cümbezli Darts Turnuvası’nda Bozbeyli rüzgarı esti

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Çetin Cümbezli Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli ve Levent Kavaz arasında yapılan final mücadelesini Bozbeyli 3-2 kazanarak şampiyon oldu

Cümbezli Darts Turnuvası’nda Bozbeyli rüzgarı esti
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Çetin Cümbezli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Cümbezli ailesinin sponsorluğunda Yuvarlak Bar Premier'de gerçekleşen turnuvada, Caner Bozbeyli şampiyon oldu.

Yarı finallerde rakiplerini yenen Caner Bozbeyli ve Levent Kavaz arasında yapılan final mücadelesini Bozbeyli 3-2 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Gökhan Tabakoğlu ve Hüseyin Orakçıoğlu arasındaki üçüncülük mücadelesini  Gökhan Tabakoğlu 3-1 kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Osman Bican,Berkal Cümbezli,Behlül Cümbezli,Velettin Taşkent,Kurtuluş Gamla ve Serdar Ekbiç verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Levent Kavaz-Gökhan Tabakoğlu:3-0

Caner Bozbeyli-Hüseyin Orakçıoğlu: 3-1

Üçüncülük maçı

Gökhan Tabakoğlu-Hüseyin Orakçıoğlu:3-1

Final maçı

Caner Bozbeyli-Levent Kavaz: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu:  Caner Bozbeyli (108 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (14 darts)

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