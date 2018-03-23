Canbolat birinciliğe, Gingi şampiyonluğa attı

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 10’uncu ayakla sona ererken son ayağız birincisi Erkan Canbolat oldu. Genel klasmanda ise şampiyonluk Cemal Gingi’nin oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi.

On ayaktan oluşan şampiyonun son ayağı önceki gün Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapıldı. Son ayakta birinciliği Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) sporcusu Erkan Canbolat kazandı. Genel klasmanda ise şampiyonluğu LEGEND sporcusu Cemal Gingi elde etti. Erkan Canbolat, onuncu ayak müsabakalarının finalinde LEGEND’den Salım Özeren’i yenerek birinci oldu.

Onuncu ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

1.Erkan Canbolat (DİGEM)

2.Salim Özeren (LEGEND)

3.Hakan Boral (LEGEND)

4.Tansu Tilki (Gönyeli Av.At.)

Gingi ve LEGEND zirvede

On ayaktan oluşan Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nı ferdi sporcularda Cemal Gingi (LEGEND) şampiyon tamamladı. Takım şampiyonluğunu ise LEGEND kazandı.

Ferdi sıralamada ikinci Faik Amcaoğlu (LEGEND) olurken, Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Behlül üçüncülüğü elde etti. Takımlarda ise ikinci Gönyeli Avcılık Atıcılık, üçüncü DİGEM oldu.

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU TAKIM ADI PUAN

1 LEGEND 451

2 Gönyeli Av.At. 359

3 DİGEM 270

4 Yenicami 197

5 Beyarmudu Bel. 96

6 Düzova 49

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU

S SPORCU ADI PUAN

1 Cemal Gingi-LEGEND 141

2 Faik Amcaoğlu-LEGEND 116

3 Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At. 96

4 Erkan Canbolat-DİGEM 90

5 Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At 77

6 Hakan Boral-LEGEND 71

7 Salim Özeren-LEGEND 53

8 Sedat Sedatgil-DİGEM 51