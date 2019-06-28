“Atamaları bekleyecek lüksümüz yok”

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Gürtap Davutoğlu, hükümetin Spor Dairesi ile ilgili adım atmamasının federasyonlar üzerinde büyük sıkıntı yarattığını söylerken, federasyonların kişilerin atamalarını bekleyecek gibi bir lüksünün olmadığını vurguladı

UBP-HP Hükümeti’nin Spor Dairesi konusundaki anlaşmazlığı federasyonların projelerini hayata geçirmeleri noktasında sıkıntı yaratıyor

Bu konuda bir açıklamaya yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, mevcut hükümetin Spor Dairesi ile ilgili henüz bir adım atmamasının federasyonlar üzerinde büyük bir sıkıntı yarattığını söyledi. Davutoğlu, Spor Dairesi’ndeki bu durumun federasyonun projelerini hayata geçirmekte kendilerini zora soktuğuna vurgu yaptı.

“Bir ayı geçen sürede hükümetin hala daha Spor Dairesi’nde atama yapamaması düşündürücüdür” diyen Davutoğlu “Ülke sporunun, özellikle federasyonların ülke sporunu yönetecek olan kişilerin atamalarını bekleyecek gibi bir lüksü yoktur” dedi.

“Hükümet kurulduğu günden itibaren ilk yerini alan bakanlar oluyor ama esas işi yapacak olan kişilerin, aradan bir ayı geçmesine rağmen ataması yapılamıyor. Bir ayı aşkın bir zamandır kurumlara atanacak kişilerin bir an önce atamasını ve federasyonların bekleyen işlerini, projelerini bir an önce konuşup yollarını çizmesini beklerken, bu süreçte bakanlıklara yapılan ziyaretlerden başka bir şey seyretmiyoruz.”

“Önümüzde onay verilmesi gereken işler var, bir ilki gerçekleştirerek ülkemize ilk kez Ekim ayında North Cyprus adını taşıyan Uluslararası Darts Şampiyonası yapılacak ama biz görevden almaları, görevden atamaları yapmaya çalışan bir hükümet seyrediyoruz” diyen Gürtap Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Düşünün ki British Darts Organisation (BDO) resmi sayfasında yer alıyoruz, sosyal medyada “North Cyprus Open” grup var, insanlar reklama başladı, biz daha resmi duyurumuzu reklamı yapamıyoruz! Niye? Çünkü bu organizasyon için gerekli katkının yapılıp yapılamayacağı hususunda netlik yok. Biz federasyon olarak bu organizasyonun altından kalkmamız mümkün değil. Bu nedenle bir an önce özellikle Spor Dairesi’ndeki çözümsüzlük çözülmelidir.”