Anlamlı turnuvada şampiyon Gingi

Lefkoşa Darts Birliği’nin, Thalassaemia Derneği yararına anlamlı turnuvada, 53 dartsçı arasından Cemal Gingi şampiyonluğu elde etti.

Thalassaemia Derneği yararına, Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği, darts turnuvası 53 dartsçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Cemal Gingi, ikinci Ali Yeşilada, üçüncü Kurtuluş Gamla, dördüncü Tahir Çaltinoğlu oldu.

Turnuva açılışında bir de konuşma yapan Thalassaemia Derneği başkanı Ahmet Varoğlu, Lefkoşa Darts Birliği’ne ve başkanı Turgut Çalıcı’ya teşekkür ederek bir de plaket takdim etti. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı turnuvada katılım ve yapılan bağışlardan elde edilen gelirin tümünü Thalassaemia Derneği başkanı Ahmet Varoğluna takdim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az darts’ta bitiren: Cemal Gingi

En yüksek sayı atan: Cemal Gingi

En yüksek sayıdan bitiren: Kurtuluş Gamla