Amcaoğlu hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’na altıncı ayak maçlarıyla devam edildi.
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen altıncı ayak müsabakalarında birinciliği LEGEND sporcusu Faik Amcaoğlu kazandı. İkinciliği Gönyeli Avcılık Atıcılık’tan Mustafa Behlül elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.
Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 6’ncı ayak sonuçları şöyle:
1.Faik Amcaoğlu (LEGEND)
2.Mustafa Behlül (Gönyeli Av. At.)
3.Mustafa Erciyes (Gönyeli Av.At.)
4.Hüseyin Moda (Lefkoşa Spor Birliği)
FERDİ PUAN DURUMU
1.Cemal Gingi-LEGEND: 84 puan
2.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At: 63 puan
3.Faik Amcaoğlu-LEGEND: 59 puan
4.Erkan Canbolat-DİGEM: 53 puan
5.Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At.: 48 puan
6.Hakan Boral-LEGEND: 39 puan
7.Hüseyin Moda-Lefkoşa Spor Birliği: 32 puan
8.İzzet Çavuş-Yenicami: 32 puan
TAKIM PUAN DURUMU
1.LEGEND: 247 puan
2.Gönyeli Av.At.: 210 puan
3.DİGEM: 177 puan
4.Yenicami: 135 puan
5.Lefkoşa Spor Birliği: 92 puan