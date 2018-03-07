Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Çinli bilim insanları, Aedes aegypti türü sivri sineğin tükürük bezinde buldukları proteinin, Zika virüsüne karşı nasıl bir strateji geliştirilmesi konusunda uzmanlara yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Çinli bilim insanları Zika virüsünün yayılmasını kolaylaştıran LTRIN adlı bir protein türünü keşfetti.



Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine (CAS) bağlı Kunming Zooloji Enstitüsünde araştırmacılar, sarı hummaya neden olan veya Aedes aegypti olarak bilinen bir sivrisinek türünde LTRIN adlı proteini buldu.



Araştırma grubunun lideri Ci Lin, Aedes aegypti’nin tükrük bezinde rastlanan proteinin, sivrisinek ısırığına maruz kalan bir organizmanın sineğin yaydığı hastalığa karşı bağışıklık sistemini zayıflattığı ve böylece virüsün yayılmasına fırsat tanıdığı açıklamasında bulundu.



Bir diğer araştırmacı Lay Rın da söz konusu keşfin Zika ile mücadelede uzmanlara nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda yardımcı olabileceğine dikkati çekti. Rın, Zika virüsünün yayılmasını önlemek için, bazı hasta gruplarında LTRIN’e karşı vücudun zararlı yabancı maddelere direniş gösterebilmesi için ürettiği bir antikorun kullanılması durumunda virüsün bulaşma ihtimalinin azaltılabileceğini ifade etti.



Buluş, "Nature Immunology" dergisinde yayımlandı.



İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarında bulunan maymunlarda rastlanan virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün bulaştığı çoğu insan hafif şekilde hasta olurken, virüs hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde "nörogelişimsel bozukluğu" ifade eden "mikrosefali"ye neden oluyor.



Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor. Virüs 2015’ten bu yana 60’tan fazla ülkede görülmüştü.