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Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması Cuma günü yaşanacak

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Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek

Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması Cuma günü yaşanacak
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Ay kızıl bir görünüme bürünecek

Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

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