banner107
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
46 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
190 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
77 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
243 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
143 0
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
129 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
233 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
97 0
banner82
banner147

NASA sessizliğini bozdu

banner27

Dünyaya hızla yaklaşan ve çarşamba günü dünyaya 'teğet' geçeceği tahmin edilen büyük gök cismine ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

NASA sessizliğini bozdu
banner137

20.000 mil hızla dünyaya yaklaşan ve Giza piramidi büyüklüğündeki astroid, NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli astroid' listesinde değerlendiriliyor.

NASA bunun nedeninin astroidin dünyaya yaklaşık üç milyon mil uzaktan geçmesi olduğunu açıkladı.

NASA dünyaya 4.6 milyon milden daha yakın geçen tüm astroidleri 'potansiyel tehlikeli' sınıfında değerlendiriyor.

NASA-news-725687

NASA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

NASA yetkilisi Lindley Johnson yüreklere su serpti ve yaklaşan cismin herhangi bir risk taşımadığını açıkladı.

Space.com'a açıklama yapan Johnson '2016 NF23 isimli astroidin geçişine ilişkin kesinlikle herhangi bir endişeye mahal yok!' dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.