Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam ihtimali

Uzayda Dünya dışı yaşam arayan bilim insanları, yanıtı onlarca yıllık verilerin içinde bulmuş olabilir.

NASA'nın Galileo adlı uzay aracının, 20 yıl önce Jüpiter'in uydusu Europa'nın yakınından geçerken, yerden fışkıran bir su bulutunun içinden geçtiği ortaya çıktı. Bu suyun yaşam için elverişli bir ortam sağlayabileceğini düşünen araştırmacılar 2020'de Europa'ya özel bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

Jüpiter'in uydusu Europa, bir kez daha uzayda yaşam arayan bilim insanlarının hedefinde. Galieo uzay aracının 20 yıl önce gönderdiği verileri inceleyen NASA araştırmacıları, o dönemde gözden kaçırılmış bir noktayı bulduklarını duyurdu.

Galileo uzay aracının 1997 yılında Europa'nın yüzeyinden fışkıran bir su buharı bulutunun içinden geçtiği ortaya çıktı.

Hubble Uzay Teleskobu da Europa'nın yüzeyinde büyük miktarda su püskürtmesine sebep olan gayzerler bulunduğunu tespit etmişti. Araştırmacılar, 1000 kilometre genişliğindeki gayzerlerin Europa'nın buzla kaplı yüzeyin altında sıvı halde su bulunduğunu kanıtladığını söylüyor.



NASA uzmanları,, gönderilecek yeni uzay araçlarıyla bu su sütunlarını incelemeyi hedefliyor.Bu suyun içinde yaşam izi aranacak. Europa birçok bilimkurgu eserinde, uzayda yaşam hayalinin merkezinde yer almıştı...



Bilim insanları ise evrende yalnız mıyız? sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Bazı araştırmacılar uzayda yaşamın sanıldığından çok daha yaygın olduğunu ancak henüz keşfedilmemiş doğa kanunları sebebiyle asla temas sağlanamayacağını düşünüyor..