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İşte 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları

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2018 pek çok gözkyüzü olayına ev sahipliği yapacak. BBC, ilk günlerini yaşadığımız 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olaylarını derledi.

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İşte 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları
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TUTULMALAR

TUTULMALAR

31 Ocak: Tam ay tutulması Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenebilecek.

15 Şubat: Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek.

13 Temmuz: Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.

 

27 Temmuz: Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.

11 Ağustos: Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

METEOR YAĞMURLARI

METEOR YAĞMURLARI

12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.

 

13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.

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