Bilim insanları uyardı: Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor

Bilim insanları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu. Buna göre 2100 yılında, İstanbul da dahil olmak üzere dünyadaki birçok önemli şehir tamamen ya da kısmen sular altında altında kalacak.

Bilim insanları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu.

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesi'nden bilim insanları, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, küresel deniz seviyesinin 1990'lı yıllarda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselirken, bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirledi.

Bilim insanları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmada küresel ısınmanın artış hızına iki ayrı yönde etki ettiğine vurgu yapıldı. Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedildi.

İSTANBUL'UN KIYILARI DA NASİBİNİ ALACAK

Uluslararası İklim Değişikliği Merkezi (Climate Central) araştırmanın verilerine dayanarak, 2100 yılında denize kıyısı olan şehirlerin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğine dair interaktif bir harita ve çeşitli fotoğraflar yayınladı.

Buna göre global deniz seviyesindeki artıştan İstanbul'un kıyıları da nasibini alacak.

Hindistan - Mumbai

ABD'nin - Kuzey Kaliforniya - Silikon Vadisi

ABD - New York

İngiltere -Londra

Çin - Şanghay