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99 milyon yıllık yılan yavrusu fosili bulundu

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Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu

99 milyon yıllık yılan yavrusu fosili bulundu
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BBC'de yer alan haberde, fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini  kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99  milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan  fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu  özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda  yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

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