banner107
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
11 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
96 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
42 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
41 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
26 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
343 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
65 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
36 0
banner82
banner147

174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

banner27

Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulunduğu ve fosilin yeni bir türe ait olduğu açıklandı.

174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu
banner137

 

 

 

Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulunduğu ve fosilin yeni bir türe ait olduğu bildirildi.
 

Nature Communication dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Lingwulong (muhteşem ejderha) adı verilen dinozorun uzunluğu 10 ila 15 metre arasında değişiyor.

Küçük kafa yapısına sahip olan 70 ton ağırlığındaki türün küçük gruplar halinde gezdikleri kaydedildi.
 

Daha önceki araştırmalara göre, "muhteşem ejderha" dinozorunun ait olduğu Diplodocus familyasının 160 milyon yıl öncesinde yaşadığı biliniyordu. Ancak yapılan bu son araştırmayla söz konusu familyanın 160 milyon yıl öncesinde de var oldukları ortaya çıkmış oldu.

Yapılan keşfin, daha eski yıllara ait fosiller bulabilme açısından yeni bir ipucu olduğu ifade edildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.