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Telsim'den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

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Telsim'den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

KKTC’nin ilk operatörü Telsim, cep telefonu kullanıcıları için ekranın üstünde bulunan operatör ismini kornavirüs önlemleri için değiştirdi ve onun yerine bir toplumsal sorumluluk projesine yer verdi.

Telsim, ülkemizde corona virüs vakasının açıklanmasından sonra, tüm abonelerine, mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması konusunda farkındalığı artıracak sms gönderleri yapmıştı.

Telsim, ülkede koronavirüs salgınına önlem olarak mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması uyarılarına oldukça çarpıcı bir destek daha vererek, her cep telefonu kullanıcısının ekranında sol üst köşede görünen operatör ismi yerine, #EvdeKal hastagını hazırladı.

Telsim kullanıcılarının telefonlarında, #EvdeKal KKTC hashtagını görmesi için telefonunu uçak moduna alıp tekrar hattı uçak modundan çıkarmaları yeterli olacak.

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