Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları

Telefonunuzu Şarjdayken Kullanmaktan Çekinin:

Eğer telefonunuz şarjdaysa ve siz inatla kullanıyorsanız bilin ki bu bataryanız için son derece kötü bir durum. Çünkü telefon bir yandan şarj ediliyorken, bir yandan şarj yiyor. Yani bir yandan doluyorken bir yandan boşalıyor ve bu da bataryanın sürekli bir sirkülasyon halinde enerji almasını sağlıyor. Böylece zayıflayan batarya telefonu şarjdan çektiğinizde hiç dayanamıyor. Bunu sakın yapmayın.

Son Gücüne Kadar Kullanın:

Telefonunuzu şarj etmeden önce mutlaka şarjının tamamen bitmesini sağlayın ve daha sonra şarja takın. Böylelikle tamamıyla boş bir bataryayı şarj etmiş olacaksınız ve telefonunuz için daha sağlıklı olacak. Aynı zamanda şarjınız tam olarak dolmadan prizden çıkartmayın.

Şarj İstasyonlarından Uzak Durun:

Kafelerde ya da farklı yerlerde gördüğünüz hızlı şarj istasyonlarından uzun durun. Hızlı şarj yüksek volt elektrik ile telefonunuz için gereken enerjiyi çok hızlı bir şekilde verir. Telefonuz şarjınızı tam gösterse bile bataryanız tam olarak dolmaz ve bu da bataryanıza büyük zarar verir. Aynı zamanda evde şarj edecekken de telefonunuzun orijinal şarj aletini kullanmaya özen gösterin.

Ekran Parlaklığını Kısın:

Bizce bu konuda işi telefona bırakın ve ayarı otomatik düzeye alın. Ancak ben ekran parlaklığı en üst seviyede kullanmayı seviyorum diyorsanız burayı dikkate almayıp diğerlerini yaptığınızda zaten şarjınızın sizi memnun edeceğinden hiç şüpheniz olmasın.

Ram'i (Geçici Bellek) Yormayın:

İşlemcinizi boşu boşuna yormayın. Yani altta çalışan uygulamaları kapatın. Arka planda çalışan uygulamalar ekstra güç harcar. Bu da şarjın hızlı bitmesine neden olur.

Hareketli Duvar Kağıdı Kullanmayın:

Her ne kadar telefonumuza etkileyici bir görünüm kazandırsa da, hareketli duvar kağıtları cihazı her elimize alışımızda aktif hale gelmekte ve güç tüketmektedir.

Güncelleştirmeleri Düzenli Olarak Yapın:

Güncelleştirmeleri yapmak, telefonunuzda yaşadığınız birçok sorundan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bunlardan biri de sarj sorunudur.

GPS'i Kapalı Tutun:

GPS'i yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın ve telefonunuzun wi-fi üzerinden konumunuzu belirlemesine izin verin.

Telefonunuzun Fazla Isınmamasına Dikkat Edin:

Mümkünse telefonun ısınmasını engelleyecek, gölge bir yerde tutmaya çalışın. Aksi taktirde kısa bir süre sonra yedek bir bataryaya ihtiyacınız olacaktır.

Kablosuz Bağlantıları Kapatın:

Akıllı telefonlarda en çok güç tüketen birimler hiç kuşkusuz kablosuz bağlantılardır. WiFi, Bluetooth, GPS ve 3G diye sıraladığımızda bunlar tamamen sarj düşmanıdır. Bunları devre dışı bıraktığınızda telefonunuzu tam yarım gün daha fazla kullanabileceğinizden emin olabilirsiniz.