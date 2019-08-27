Teknolojiyle ilgili bilinmesi gereken püf noktalar

Bu pratik bilgilerle telefonunuzun şarj kablosunu uzun yıllar kullanabilir, modeminizin evin her yerinden çekmesini sağlayabilirsiniz

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Telefonunuzun şarj kablosu çabuk bozuluyorsa bunun çözümü aslında çok basit. Bir tükenmez kalemle aslında telefonunuzun orijinal şarj kablosunu uzun yıllar kullanabilirsiniz. Tükenmez kaleminizin içindeki yayı çıkarın ve şarj kablosunun en kırılabilen noktalarına yerleştirin. Böylelikle kopma ya da kablo kırılması gibi sorunların önüne geçmiş olursunuz.

Kola kutusunu çöpe atmadan önce onun bir modem kurtarıcısı olduğunu unutmayın! Metal kutunun alt kısmını tamamen kapaklı kısmını da yarıya kadar kesin. ve ortadan ikiye ayrılarak bir çanak şeklini almasını sağlayın. Tam olarak fotoğraftaki gibi görünen kutuyu modemin antenlerine yerleştirin. Daha hızlı çektiğini göreceksiniz.

Teknolojik cihazlarınızın ömrünü uzatmak için ürünleri kılıf veya koruyucusu ile birlikte kullanın.