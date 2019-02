Sevgililer Günü armağanı Sarı Sandık’tan

Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin, Turkcell’li oldukları her gün için puan biriktirdikleri “Sarı Sandık” kampanyası Sevgililer Günü’nde de müşterilerine çok özel bir fırsat sundu

Sarı Sandık kampanyasıyla bugüne kadar müşterilerine ücretsiz yüzlerce hediye kazandıran Kuzey Kıbrıs Turkcell, Mardo Restoranları ile iş birliği yaparak düzenlediği Sevgililer Günü’ne özel kampanyasına olağanüstü ilgi gösterildi. Sarı Sandık, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında 50 şanslı Turkcell müşterisine çekiliş ile Mardo’dan 100 TL değerinde yemek armağan edildi.

Sarı Sandık Nedir?

Turkcell müşterisi Sarı Sandık kampanyasına katıldığı gün, Kuzey Kıbrıs Turkcell’li olduğu gün kadar puan eklenir. Kampanyaya katılınan günden sonra müşteriler Kuzey Kıbrıs Turkcell’li olduğu her gün için puan biriktirmeye devam ederler. Faturalı hat müşterileri, Platinum tarifelerindeki her gün için 20 puan, paket tarife sahibi müşterileri her gün için 10 puan, diğer müşterileri ise her gün için 1 puan biriktiriyor. Faturasız hat müşterileri, GNÇTRKCLL, NAR veya YILDIZ paketlerinden herhangi birini kullanırken, paketin kullanıldığı her gün için 1 puan yerine tam 10 puan kazanacaklar. Ayrıca yapılan her yüklemeye Sarı Sandığa puanlar ekleniyor. Ne kadar çok yükleme yapılırsa, o kadar çok puan kazanılıyor.

Sarı Sandık kataloğunda, konuşma ve internet paketlerinden, hediye çeklerine birçok hediye fırsatı Turkcell müşterilerine sunuluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, katalogdaki hediyeleri ve hediyelerin puanlarını müşterilerinin isteklerine paralel olacak şekilde düzenli olarak güncelliyor. Turkcell müşterileri Sarı Sandık kampanyasına katılmak için “SANDIK” yazıp 2626’ya kısa mesaj gönderebilirler.