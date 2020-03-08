banner411
banner69
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
55 0
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
16 0
 
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
81 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
191 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
233 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
82 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
37 0
banner374

Nasa uzay istasyonunda sebze yetiştirdiler

banner27

Nasa uzay istasyonunda sebze yetiştirdiler

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi. 
Sonuçları "Frontiers In Plant Science" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, yörüngede UUİ'de seramik toprak kaplarda 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirdi ve marullar bir boru kanalıyla aralıklarla sulandı. 
Burada yetiştirilen marulun potasyum, sodyum ve çinko gibi birçok element bakımından zengin olduğu, öte yandan Dünya'dakilerle kıyaslandığında daha yüksek seviyede bakteri içerdiği görüldü. 
Bitkilerde gözlenen yüksek miktarda bakteri içinde E.coli ve salmonella gibi tehlikeli olanların yer almadığına da işaret edildi. 
Uzayda başarıyla gıda ürünleri yetiştirmenin, NASA'nın Mars'a planladığı gibi uzun mesafeli yolculuklar için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.