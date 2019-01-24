banner255
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
12 0
Doğa, bereketini insanoğluna bahşediyor
Doğa, bereketini insanoğluna bahşediyor
2 0
 
Az daha motosikletliyi eziyordu
Az daha motosikletliyi eziyordu
132 0
Muhteşem Ayşen Gruda’nın Hayatına Dair
Muhteşem Ayşen Gruda’nın Hayatına Dair
35 0
Tarım Bakanlığından açıklama
Tarım Bakanlığından açıklama
59 0
İtalyan Mutfağından kolay tarifler
İtalyan Mutfağından kolay tarifler
21 0
Bu cahillik değil de nedir?
Bu cahillik değil de nedir?
212 0
banner82

NASA'den ilginç Antarktika keşfi

banner27

NASA 'GRACE' programı kapsamında Antarktika bilim dünyasının ilgisini çeken bir keşfe imza attı.

banner210
NASA'den ilginç Antarktika keşfi
banner215

 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi. 

GRACE programı kapsamında 2002 ve 2017 yılları arasında gezegenimiz genelinde yer çekimi kuvveti ölçüldü ve yer çekiminin zaman içerisindeki değişimleri kayıt altına alındı. 

 

Program, Antarktika'da oldukça ilginç bir şey tespit edildi. Bölgede yerçekimi anomalileri saptandı. Bunun nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da daha önce pek çok teori ortaya atılmıştı. 

2006 yılında Ralph von Frese ve Laramie Potts önderliğindeki araştırma ekibi keşfi, Antarktika'da 482 km genişliğindeki bir alanda buz altında yaptı. 

Keşfe göre buz altında büyük bir gök taşı etkisi ile açılmış olması muhtemel dev bir krater bulunuyordu. 

Ancak söz konusu teori, birçok uzman tarafından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kabul görmedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.