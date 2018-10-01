NASA'dan asteroid açıklaması

Big Ben büyüklüğünde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı

NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 60.000 kilometre olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

NASA ASTEROİD'LERE KARŞI YENİ PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryo için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) harekete geçmişti.

NASA tam da bu konuda, göktaşı tehlikelerine nasıl karşı koyacağımızı açıklayan planlarını duyurdu. NASA'nın yeni yol haritası pek çok devlet kuruluşunun ortak çalışmasını ön görüyor.

İlk alınacak önlem göktaşlarının takibe alınmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi.

1990'lardan beri bu tip gök cisimlerini takip eden NASA, hem yeryüzünde, hem de yörüngede güçlü teleskopların kurulması öngörülüyor.

İkinci adım çarpışmaların etkilerini tahmin edip modele dökecek programların geliştirilmesi olacak.

Bu kapsamda tüm kurumlara veri gönderecek bu programlar, eş zamanlı bilgi akışı sağlayacak.

Üçüncü adımda çarpışmanın yaşanmaması için göktaşlarını durdurmak olacak.

Bu amaçla göktaşlarıyla çarpışıp yok edecek veya rotalarını değiştirecek.

Dördüncü adım ulusların birbirleriyle etkileşim içerisine girmesini ve göktaşına karşı tüm gezegenin birlikte çalışması hedeflenecek.

Beşinci ve son hedefte ise bu adımların hiçbiri başarılamazsa veya bu adımları uygulamaya zaman kalmamışsa insanların tahliye edilmesine veya korunmasına yönelik.