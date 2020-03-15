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NASA Ay ve Mars için iş ilanı verdi

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NASA Ay ve Mars için iş ilanı verdi

NASA insanlı Ay ve Mars misyonları için iş ilanı yayınladı. En son 5 yıl önce astronot eğitimi için ilan veren NASA yaklaşık olarak 18 bin 300 kişilik başvuruda 12 kişiyi kabul etmişti. Peki NASA iş başvurusu eğitim şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte NASA'nın işe alım için yayınladığı ilanın detayları...

Ay ve Mars üzerine uzun yıllardır derin araştırmalarda bulunan ve bu alanlarda pek çok mühendisle çalışan NASA, yeni bir iş ilanı verdi. Ay ve Mars misyonlarına ilerleyen aylarda daha fazla odaklanacağı kesin.

NASA, belirli aralıklarla yeni astronotları arasına katıyor. Verdiği son iş ilanında Ay ve Mars misyonuna dikkat çeken kuruluş, başvuruları kabul etmeye başladı bile. 15 yıllık süreyi kapsayan Ay ve Mars stratejisi çerçevesinde çalışacak astronotları belirleyen NASA, başvuru sürecini 2 Mart tarihinde başlatırken, Mart ayının sonuna kadar da başvuruları kabul etmeye devam edecek.NASA'nın alacağı astronotlara vereceği maaş ise dudak uçuklatan cinsten. Kuruluş, bu iş çerçevesinde yıllık 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında değişen yıllık maaş belirledi.

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