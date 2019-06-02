 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
2 0
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
351 0
 
142 0
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
28 0
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
13 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
12 0
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
136 0
banner82

Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti

banner27

banner262
Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti
banner267

Bilim dünyası her gün yeni bir ilginç vakayı gün yüzüne çıkarıyor. Uzun zamandır kabızlık problemi yaşayan bir kadın yine tuvalette zor anlar geçirdiği bir sırada hafızasının son 10 yılını aniden kaybetti.

Hong Kong'da yaşanan olayda kadına nadir rastlanan bir hastalık olan 'transient global amnesia' (geçici küresel amnezi) teşhisi kondu. Ani gelen hafıza kaybının da bu hastalığın bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık sekiz saat boyunca son on yılını hatırlamayan kadının hafıza kaybını yaşadığı sırada tuvalette sıkıntılı dakikalar geçirdiği aktarıldı. Bir geceyi hastanede geçirdikten sonra hafızası yerine gelen kadın hala son 7-8 saatini hatırlamıyor.

Nörolog Dr. Peng Jiaxiong tuvalette çok fazla ıkınmanın teorik olarak hafıza kaybına neden olabileceğini belirtti.

"Eğer fizyolojik olarak çok fazla ıkınırsanız, beyne giden damarlardan birini koparabilirsiniz. Aynı risk eğer çok ağır bir şey kaldırmaya çalışırsanız da ortaya çıkar" dedi doktor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.