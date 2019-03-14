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Hindistan'da yeni bir kurbağa türü keşfedildi

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Hindistan'ın güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türü keşfedildi.

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Hindistan'da yeni bir kurbağa türü keşfedildi
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Delhi Üniversitesinde doktora öğrencisi Sonali Garg ve danışmanı SD Biju, ülkenin güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türüne rastladı. 

Latince Mysticellus (Gizemli) adı verilen dar ağızlı kurbağanın, 3 yıl süren araştırmaların sonunda keşfedildiği belirtilerek, mikrohilid kurbağaların yeni bir türü olduğu doğrulandı.

Sonali Garg, kurbağanın şimdiye kadar fark edilmemesinin nedeninin, üremek için yılda 4 günden az süre ortaya çıkması, senenin geri kalanını gizlenerek geçirmesi olabileceğini söyledi. 

Hindistan'ın Batı Gat Dağları bölgesinde 2017'de de çukur kazan 4 yeni kurbağa türü bulunmuştu. 

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