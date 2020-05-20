Güneş’te kritik hareketlilik: En son Buzul Çağı’nda böyle olmuştu

Uluslararası kamuoyu corona virüsünü ve bunun öldürücü etkisini konuşurken Dünya üzerinde yaşamı sağlayan Güneş de uzun yıllar sonra ilk kez korkutucu bir fazın içine girdi.

Bilim insanları Güneş'in "büyük solar minimum" fazına girdiğini duyurdu. En son böyle bir durum 1650 ile 1715 yılları arasında yani Buzul Çağı'nda yaşanmıştı.

Dünya üzerindeki yaşamın temeli olan ısı ve ışığın kaynağı olan Güneş, uzun yıllar sonra ilk kez “büyük solar minimum” fazına giriş yaptı… Bilim insanları Güneş üzerindeki hareketliliğin her 11 yılda bir yükselip alçaldığını açıklarken, şu an Güneş’te yaşananları aktardı.

Güneş’in doğup batmasında ya da Dünya üzerindeki yaşama etkisinde bir değişiklik olmayacağını açıklayan NASA’daki bilim insanları, “Solar minimum sürecinde güneşteki hareketlilik daha düşük oluyor. Normalde Güneş üzerindeki hareketlilik çok daha fazla patlama olması üzerine fakat şu anda bu düşük seviyede” açıklamasını yaptı.

NASA yetkilileri solar minimumun Dünya üzerinde bir buzul çağı yaratmayacağını söyledi. Fotoğraf: NASA

NASA’da görevli bilim insanları 1650 ve 1715 arasında yani kuzey yarım kürede Küçük Buzul Çağı yaşandığı sırada benzer bir sürecin gözlendiğini ve düşük seviyelerin şimdi yaşananlara benzer olduğunu açıkladı. Uzmanlar, “Yanardağların soğuması ve Güneş’teki düşük hareketlilik yeryüzünün sıcaklığının daha da düşmesine sebep oldu” yorumunu NASA’nın Küresel İklim Değişikliği üzerine hazırlanan internet sayfasında aktardı.

Uzmanlar solar minimumun Dünya üzerinde yeni bir buzul çağı yaratmayacağını açıklarken bunun sebebinin de küresel iklim değişikliği olduğunu duyurdu. NASA’nın makalesinde, “Fosil yakıtlar kullanıldığı için oluşan sera gazları büyük solar minimumun etkisini azalttı. Güneş’teki bu durum bir yüzyıl boyunca devam etse bile Dünya ısınmaya devam eder çünkü insanlar tarafından oluşturulan sera gazları Dünya’yı ısıtmaya devam eder.

NASA, güneş üzerindeki hareketliliğin ve patlamaların 2014 yılında tavan yaptığını açıklarken 2019’da düşüşe geçildiğini de vurguladı.

GPS’LERİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, Güneş üzerindeki patlamalar gibi solar minimumun da uydulardaki GPS ve iletişim verilerini etkileyebileceğini açıkladı. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli Dean Pesnell’in 2017 yılında yazdığı bir makaleyi hatırlatan CNN bilim insanının, “Güneş döngüsü boyunca delikler görüyoruz fakat solar minimum devam ederken bunlar çok daha uzun sürebilir” ifadesini okurlarına aktardı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, şu an yaşanmaktan olan solar minimum ile güneşin 24’üncü döngüsünün tamamlanacağını açıklarken, 25’inci döngünün tavan yaptığı zamanın 2025 yılının Temmuz ayı olacağını öngördü.