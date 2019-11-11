banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
43 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
379 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
141 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
59 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
71 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
12 0
banner82

Gözler bugün Merkür’de!

banner27

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, bugün Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi halka açık etkinlik düzenleyecek. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş’in önünden geçiyor.

Gözler bugün Merkür’de!
banner267

 

Gözler, bugün Merkür’ün üzerinde olacak. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15:40’tan itibaren güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcılara bilgilendirme yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözlerimiz, bugün Merkür’de olacak! En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Uzay meraklılarını bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032’de..” diye yazdı.

2016 yılında gerçekleşen gökyüzü olayı NASA tarafından fotoğraflanmıştı.

2016 yılında gerçekleşen gökyüzü olayı NASA tarafından fotoğraflanmıştı.

101 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş’in önünden geçiyor. bugün Merkür, Dünya’ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

IŞIK AZALMASI OLMAYACAK

Merkür’ün geçişi; Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen, Türkiye’de ise, öğleden sonra başlayıp günbatımına kadar gözlemlenebilecek. Bu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş’te de bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

Merkür geçişi TSİ 15:00 -  18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bir sonraki Merkür geçişi ise 2032’de gerçekleşecek.

UZMANLAR BİLGİLENDİRME YAPACAK

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Bilim Toplum Merkezi’ndeki gözlem, 15:30’da başlayacak. Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar sürecek. Canlı gözlem yayını, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’ndan halka, öğrencilere ve basına açık olarak takip edilebilecek. Gözlem sırasında uzmanlar, katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Bilim Toplum Merkezi’ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Bu nedenle bireysel gözlem yaptırılması mümkün olamayacak.

GÖZ SAĞLIĞINA DİKKAT

Bu gök olayını gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş güneş filtresine sahip teleskopların kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletler ile güneşe doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.