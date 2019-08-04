 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
9 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
5 0
 
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
219 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
15 0
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
13 0
22 0
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
12 0
banner82

Dünya'nın çekirdeği eriyor

banner27

Dünya'nın çekirdeğinin yaklaşık 2,5 milyar yıldır yeryüzüne doğru sızıntı yaptığı tespit edildi.

Dünya'nın çekirdeği eriyor
banner267

The Conversation internet sitesinde yer alan habere göre, "Geochemical Perspectives Letters" dergisinde yayınlanan ve 10 bilim insanı tarafından yapılan çalışma, Dünya'nın çekirdeğinde yaşanan ve nedeni tespit edilemeyen erime sonucunda çekirdekte yer alan demir ve nikel karışımı tungsten elementinin, yeraltındaki diğer katmanları oluşturan maddelerle birleşerek dünya yüzeyine kadar çıktığını ortaya koydu.

Avustralya'nın batısında yer alan Pilbara bölgesiyle, Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası ve Kerguelen Takımadaları'ndaki toprak katmanlarında yapılan çalışma sonucunda, sızıntının dünyanın yaklaşık 2 bin 900 kilometre derinliğinde başladığı keşfedildi.

Yaklaşık 4,5 milyar yaşındaki Dünya'nın ilk 2 milyar yıllık periyotta çok az değişime uğradığına işaret eden araştırmacılar, son 2,5 milyar yıldır devam eden sızıntının sebebinin tespit edilemediğini belirtti.

Bilim insanları, çalışmanın bulgularının, yıllardır merak edilen çekirdek ve manto arasında herhangi bir madde aktarımının olup olmadığı sorusuna yanıt verebileceğini kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.