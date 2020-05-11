Corona virüs etkisi: Karantina döneminde siber zorbalık vakalarında artış yaşandı

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre, corona virüs döneminde milyarlarca insanın evde kalarak çevrimiçi ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle özellikle, evde çevrimiçi eğitime geçen çocuklar, siber zorbalık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Dünya genelinde ise karantina döneminde siber zorbalık vakalarının yüzde 70’e kadar arttığı saptandı. Uzmanlar bu dönemde, ciddi artışlar yaşanan siber zorbalık vakalarına dikkat çekerek, sadece çocukların değil yetişkinlerinde çevrimiçi aktivitelerde daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. UNICEF ise ailelere karantina sürecinde çocuklarıyla kuracakları iletişimi güçlendirmek için 5 tavsiyede bulundu.



Yeni tip corona virüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemler kapsamında dünya çapında 1 milyardan fazla çocuk okula gitmiyor. Evde çevrimiçi eğitime geçen çocuklar bu nedenle internette daha fazla vakit geçiriyor. Sosyalleşme ve oyun pratikleri de karantina döneminde mecburen ‘çevrimiçi deneyim’lerle şekilleniyor.



Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre, corona virüs döneminde evde kalarak karantinaya giren ve çevrimiçi ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayan çocuklar siber zorbalık tehdidine daha sık maruz kalmaya başladı.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYAYLA DAHA ERKEN TANIŞTI



Cenevre merkezli Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) direktörü Doreen Bogdan-Martin, karantina döneminde verdiği çevrimiçi panelde, dünya genelinde pek çok çocuğun, ebeveynlerinin planladığından daha erken yaşta çevrimiçi ortamlarla tanıştığını ifade etti.



Bogdan-Martin, bu nedenle ebeveynlerin ve çocukların çevrimiçi ortamlarda, siber zorbalık ve tacize karşı yeteri kadar bilinç sahibi olmadan, tehlikeye açık ve korunmasız bir şekilde dolaştıklarını belirtti.



Bogdan-Martin, ayrıca, karantina döneminde çevrimiçi eğitim süreci tamalandıkta sonra çocukların internet üzerinde oyun ve sosyal medya gibi nedenlerle daha fazla vakit geçirdiklerini belirtti, aileleri çocukların erken yaşta ‘internet bağımlısı’ olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca, ITU’nun çok yakın bir zaman içerisinde ailelere karantina sürecinde çocukların internet ortamındaki aktivitelerini denetlemesi için bir rehber yayımlayacağını ifade etti.

“KARANTİNA DÖNEMİ ÇOCUKLARDA TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR”



Corona virüs nedeniyle milyarlarca insanın günlerdir karantinada olup evlerde kalmasının çocuklar üzerinde travmatik etkilere neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde yaşanan depresyon ve anksiyete vakalarındaki artışa dikkat çekiyor.



Uzmanlar çevrimiçi ortamlarda yaşanabilecek taciz ve siber zorbalık olaylarında sadece çocukların değil yetişkinlerinde tehdit altığında olduğunu ifade ediyor.

AVUSTRALYA’DA SİBER ZORBALIK VAKALARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ



Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından desteklenen ve bağımsız bir çevrimiçi güvenlik kuruluşu olan eSafety yetkilisi Julie Inman Grant, corona virüs karantinası döneminde Avustralya’da yaşanan siber zorbalık vakalarında yüzde 40’lık bir artış yaşandığını ve bunların yüzde 15’inin çok ciddi tehditler barındırdığını ifade etti.



Avustralya’nın yerel kanallarından Seven Network’te katıldığı Weekend Sunrise programında konuşan Inman, herkesi çevrimiçi etkinlikleri konusunda hiç olmadığı kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı ve internette ‘daha dikkatsiz’ bir şekilde vakit geçiren ve dolaşan çocukların siber zorbalığa karşı daha savunmasız olduğunun altını çizdi.

Avustralya’da yaşanan siber zorbalık vakalarının yüzde 21’inin ergen gençlerde yaşandığını belirten Inman, kendilerine bildirilen siber zorbalık örneklerinde özellikle şunların yaşandığını belirtti:



Belli etnik kökenli kişilere lakap takma ve kötü yorumlarda bulunma

Bir kişiyi corona virüs nedeniyle öldü diye gösterme

Bir kişiye zarar vereceğini ima eden tehditlerde bulunma ya da corona virüsten öleceğini umduğunu söyleme

İsrail merkezli bir startup kuruluşu olan L1ght da çevrimiçi ortamlarda gerçekleşen siber zorbalık vakalarında yüzde 70’lik bir artış tespit ettiklerini belirtiyor.

“KARANTİNA SİBER ZORBALARA DAVETİYE ÇIKARDI”



Sırbistan merkezli bir eğitim danışmanlığı firması olan Veda Group’un kurucularından olan psikolog Natasha Tiwari, Digital Trends’e yaptığı açıklamada karantina koşullarının siber zorbalığa adeta davetiye çıkardığını söyledi.



Tiwari, karantina sürecinde ebeveynleri evden çalışırken günün büyük bir bölümünde, çocukların bilgisayar veya tablet başında bir yetişkin tarafından denetlenmeden vakit geçirdiklerini belirterek bu süreçte çocukların siber zorbalık gibi çevrimiçi tehditlere karşı daha savunmasız kaldığına vurgu yaptı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ÇOCUĞUNUZUN İNTERNET GEÇMİŞİNİ MUHAKKAK KONTROL EDİN



ABD merkezli siber zorbalıkla mücadele kuruluşu olan STOMP Out Bullying kurucusu ve CEO'su Ross Ellis, ise Digital Trends'e verdiği demeçte corona virüs nedeniyle girilen karantina döneminde çevrimiçi tacizde ve siber zorbalıkta endişe verici bir artış yaşandığını ifade ederek ebeveynlerin bu süreçte yaşadığı ruhsal ve mental bitkinlik nedeniyle çevrimiçi eğitim saatleri haricinde çocukların çevrimiçi ortamlarda neler yaptığını ve nerelerde vakit geçirdiklerini daha az denetlediklerini tespit ettiklerini belirtti ve aileleri en azından günün sonunda çocuklarının internet geçmişlerini taraması tavsiyesinde bulundu.

UNICEF’TEN EBEVEYNLERE 5 ÖNERİ



UNICEF 30 Nisan 2020’de yayımladığı bir makalede kuruluşun Küresel Eğitim Şefi Robert Jenkins,’in ebeveynlere evde kaldıkları sırada çocukların eğitim sürecini ve çevrimiçi aktivitelerini takip etmelerine yardımcı olacak beş ipucu sundu:



1. Birlikte bir rutin planlayın



Çevrimiçi ortamlarda veya televizyonda takip edilebilebilecek, çocuğunuzun yaşına uygun eğitim programlarını içeren bir rutin oluşturmaya çalışın. Günlük etkinliklerinizi çocuklarınız için aynı zamanda bir öğrenme fırsatı olarak kullanın ve bu aktiviteleri mümkün olduğunca birlikte yapmaya özen gösterin.



2. Çocuklarınızla sohbet edin



Çocuklarınızı soru sormaya ve sizinle duygularını paylaşmaya teşvik edin. Çocuğunuzun strese karşı farklı tepkileri olabileceğini unutmayın, bu yüzden ona karşı sabırlı ve anlayışlı olun. Bu dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulayın.

Örneğin, birlikte nasıl el yıkanması gerektiğini uygulayabilirsiniz.Çizim yapmak, hikayeler anlatmak ya da oyun oynamak gibi çevrimdışı faaliyetlere de çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Önemli olanın bu süreçte çocuğunuzun yaşadığı endişe ve stresi en aza indirmek olduğunu unutmayın.

3. Acele etmeyin



Çocuğunuzla birlikte gerçekleştireceğiniz çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerde aceleci olmayın. 10 dakika ile başlayan bir etkinliği 30-45 dakikaya kadar çıkarmaya gayret gösterin.



4. Çocuklarınızı çevrimiçi ortamlardan koruyun



Dijital platformlar, çocukların öğrenmeye devam etmeleri, oyuna katılmaları ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları için her ne kadar onlara bir fırsat sunsa da tehlikeleri beraberinde getiriyor. Siber zorbalık ve çevrimiçi taciz gibi olumsuz durumlardan korunması için çocuğunuzun nerede, ne kadar ve nasıl vakit geçirdiğini denetleyin ve çevrimiçi dersleri haricinde internette ne kadar ve nasıl vakit geçireceği konusunda kurallar koyun. Bu süre içerisinde çocuğunuzla aynı odada bulunmaya özen gösterin.



5. Çocuklarınızın eğitim olanaklarıyla iletişimde kalın



Bilgilendirilmek, soru sormak ve daha fazla yardım almak için çocuklarınızın öğretmeni veya okuluyla nasıl iletişimde kalacağınızı öğrenin. Ebeveyn grupları veya topluluk grupları, evdeki eğitiminizde birbirinizi desteklemenin iyi bir yolu olabilir.