Çin’de 2.500 yıllık bir araba kalıntısı bulundu

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin arkeoloji enstitüsünden arkeologlar lüks bir araba buluntusunun ayrıntılarını açıkladılar. Araba, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde, Doğu Zhou hanedanı (M.Ö. 770-256) zamanından kalma bir mezarlıkta toprak altından çıkartıldı.

Arkeologların belirttiğine göre, araba 142,5 cm genişliğinde, 106 cm boyunda olup 140 cm çapındaki her biri 38 jant teline sahip iki tekerlekten meydana gelmekte. Araştırma asistanı Li Cunxin, arabanın hacminin bu derecede geniş olmasının Qin hanedanı (M.Ö. 221-206) öncesi dönem için nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Arkeologlar arabanın yüzü üzerinde resmedilmiş çok mükemmel desenler ve arabaya gömülü birkaç metal hayvan şeklinde resimler buldu. Arabada tutturulmuş olarak duran ve bu kadar uzun bir süre toprağın altında kalmış olmasına rağmen parıltısını kaybetmemiş altın levhalardan oluşan dekorasyon ortaya çıkartıldı.

Araştırmacılar, mezarda gömülü şahsın sosyal hiyerarşik düzende yüksek bir makama sahip olduğunu ve kabile reisi düzeyinde biri olduğunu varsayıyorlar.

Arkeologlardan oluşan ekip, buluntuyu tamamen restore etmeden önce şimdilik değişik teknolojiler yoluyla arabanın diğer ayrıntılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.