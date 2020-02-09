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Çalınan ineği DNA testiyle buldular

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Kan örnekleri, 3 bin sterlinlik (yaklaşık 23 bin TL) düvenin asıl sahibinin diğer inekleriyle akraba olduğunu ortaya koydu

Çalınan ineği DNA testiyle buldular

Galler polisi, bir çiftçinin komşusunun sürüsünden inek çaldığını ispatlamak için DNA incelemesine başvurdu.

Dyfed-Powys Polisi, genel olarak cinayet gibi ciddi suçlarda başvurulan bu yöntemi düve hırsızlığı vakasında kullanan Birleşik Krallık'taki (BK) ilk birim olduğunu söyledi.

Anlaşmazlığın merkezindeki 3 bin sterlinlik inek Carmarthenshire St. Clears'teki çiftlikten, 51 yaşındaki David Owens'a ait komşu araziye kaçmıştı.

2017 Ağustosunda gerçek sahibine düveyi görmediğini söyleyen Owens, yeniden damgaladığı hayvanın kendisine ait olduğunu iddia etti.

Ancak 4 ay sonra, 300 ineği bulunan hayvanın sahibi, ineğini Owens'ın sürüsünde görünce hırsızlık ihbarında bulundu.

Owens polise hayvanın pasaportunu ve ayrıca hem düvenin hem de annesi olduğunu iddia ettiği ineğin kulak etiket numarasını sundu.

Ancak çalıntı düve için arama emri çıkaran polis, kan örneklerinin değerlendirilmesi sonucu hayvanın DNA'sının ilk çiftliğindeki diğer ineklerle uyuştuğunu tespit etti.

Hırsızlıkla suçlanan Owens pazartesi Swansea Kraliyet Mahkemesi'nde suçunu kabul etti.

Davayı üstlenen polis memuru Gareth Jones, polis teşkilatının bu başarıyla "gurur" duyduğunu ve adaletin sağlanması için "yenilikçi yöntemler" kullanmaya kararlı olduklarını belirtti.

Jones, "Uzun ve sürüncemeli bir soruşturma oldu, bu noktaya gelmek için çok fazla çaba ve sabır gerekti.

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