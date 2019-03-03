Böylesi görülmedi

Yeni bulunan bu canlı, herkesi şaşırttı.

2 metreyi aşan boyuyla, akademisyen Marianne Nyegaard’a “Gerçekten sandalyemden düşüyordum” dedirtti.

Güneş balığının Mola tecta olarak bilinen tipi, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde görüldü.

Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre’de rastlanması, bilim insanları için bir şok oldu.

Mola tecta, Kuzey Yarımküre’de şimdiye kadar yalnızca 1889’da Hollanda kıyılarında görülmüştü

Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan Biyolog Thomas Turner, “Gördüğüm en garip balık” diyerek hayretini gizleyemedi.

Balığın yüzünde “sürekli şaşıran bir ifade” olduğunu söyledi.