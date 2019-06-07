Bilim insanlarından korkutan uyarı

Bilim insanları, bu yıl içinde bir futbol sahası büyüklüğündeki gök taşının Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, 2006 QV89 adı verilen meteorun Eylül ayının ilk haftasında çarpma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu

1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006 QV89 adı verilen bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

ÇOK CİDDİ BİR HASAR MEYDANA GELEBİLİR

Yetkililer yaklaşık 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019'da Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Yapılan modelleme ve simülasyonda meteorun Dünya'ya çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000'de 1 olduğu açıklandı. Sözcü'nün haberine göre, Catalina Uzay Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006'da keşfedilen meteorun Dünya'ya çarpması durumunda çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.

2013'TE 1500 KİŞİ YARALANMIŞTI

Dünya'ya birçok meteor düşerken bunlar arasında en büyük hasara sebep olanlar arasında 1908'de Rusya'daki Podkamennaya Tunguska nehri yakınlarına düşen ve bir ormanı yerle bir eden meteor akıllara geliyor. En son Rusya'da benzer bir olay yaşanmıştı. Chelyabinsk Olayı olarak anılan olay 15 Şubat 2013'te yaşanmıştı. Yaşanan darbe patlamaya sebep olmuş ve toplamda 7200 bina yıkılmış, 1500 kişi yaralanmıştı.