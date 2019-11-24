Bilim insanları artık geçici ölümle ameliyat yapabiliyor

Bilim kurgu filmlerinde sık sık gördüğümüz "geçici ölüm" artık bilim insanları tarafından başarıyla gerçekleştirilebiliyor.

Bilim insanları artık anabiyoz yani geçici ölüm tekniği ile hastaları ameliyat edebiliyor. New Scientist'in haberine göre, ağır yaralanma vakıalarında cerrahi müdahalenin uzun süreceği durumlarda kullanılan teknik ilk kez ABD'de başarıyla sonuçlandı.

Baltimore'da bulunan Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Samuel Tisherman ve çalışma arkadaşları bir hastayı anabiyoz durumuna sokmayı başardıklarını açıkladı.

Yeni yöntem sayesinde ateşli silah ya da bıçakla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan insanlar için önemli bir adım oldu. Uzun sürecek ameliyatlarda anabiyoz kullanılarak, hastanın ameliyatını gerçekleştirmek daha kolay olacak.

Ağır yaralanma durumlarında doktorların hastalara çok kısa müdahale süresinin olması nedeniyle yaşama şansının düşük olma durumu artık ortadan kalkacak.

Yeni teknik kalbi durmuş ya da çok ciddi kan kaybı yaşayan hastalar üzerinde uygulanıyor. Bu tip durumlarda doktorların birkaç dakikalık kısa süreleri oluyor fakat yeni uygulama kan kaybı durumlarında iki saatlik zaman dilimi tanıyor.

Hastaların vücudundaki kanın tamamı sıfır dereceye kadar soğutulmuş izotonik çözeltilerle değiştirilerek vücut ısısı hızlı bir şekilde 10-15 derece kadar soğutuluyor. Bu sayede hastanın beyin fonksiyonları tamamen duruyor.

Vücut ısısı düşürülüp, beyin fonksiyonları durdurulan hasta operasyon masasına alınıyor ve gerekli müdahaleler yapılıyor. İşlemler bittikten sonra hastanın vücut sıcaklığı tekrar yükseltiliyor ve kalbi çalıştırılıyor.

Bu teknik 10 benzer kişide kullanılarak geleneksel yöntemlerle müdahale edilen diğer hastalarla karşılaştırılacak. Tisherman ve ekibi tarafından uygulanan bu yeni yöntem ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onay aldı.