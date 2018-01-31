YDÜ zirvede tamamladı

FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu’nun son haftasında konuk ettiği Nadezhda Orenburg’u 93-71’lik skorla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı play-off’lara lider olarak gitmeyi başardı

FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 14. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg’u konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçtan 22 sayı farkla 93-71 galip ayrıldı. Grupta play-off’lara lider olarak gitmeyi başaran Yakın Doğu Üniversitesi, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle normal sezonu tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi play-off’larda A grubunun dördüncüsü ile oynayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Elin Eldebrink, Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar, 29-23, 47-43, 65-58 ve 93-71 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine ribauntlarda 42-30, asistte ise 26-17 üstünlük sağladığı maçta iki takım da 9 top çalma elde etti. Nadzedha da Emanuel Canon 28 sayıyla maçın sen skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 24 sayı atarken, Jantel Lavender 13 ribaunt, Courtney Vandersloot da 13 asistle istatistik lideri oldu.

Maçta, ilk hücumu alan Yakın Doğu Üniversitesi pota altından Sandrine Gruda ile ilk basketi buldu. Kayla McBride’a yapılan basket faulle ilk 38 saniyede Yakın Doğu Üniversitesi 5-0’lık seri yakaladı. Rus temsilci Nadzedha, Brina Jones’la bir dakika sonra maçta ilk sayısını buldu. Maça iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi iki dakika geride kalırken 8-4 skor kaydetti. Hızlı hücumların yapıldığı periyotta Kayla McBride, Elin Eldebrink ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında rakibi farkı kapatarak skoru 14-13‘e getirdi(5.19). Karşılıklı basketlerin yaşandığı periyotta son üç dakikaya 22-21 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile gidildi. İlk periyot Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 29-23 geçildi.

İkinci periyoda Nadzedha Sandra Ygueravide’nin üç sayılık isabetli basketiyle başladı(29-26). Periyotta bir buçuk dakika boyunca skor bulamayan Yakın Doğu Üniversitesi 8.38’de Bahar Çağlar ile ilk sayısını buldu(30-26). Periyotta 6-41 geçilirken skora 32-32 eşitlik geldi. Sandrine Gruda ile maçta öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakika geride kalırken 36-32 skor kaydetti. Rakibi ile farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi periyot bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya çıkararak skoru 44-37 yaptı. Periyodun bitimine 3 saniye kala molaya gidilen maçın ilk yarısında Yakın Doğu Üniversitesi 47-43’lik skorla soyunma odasına gitti. İlk yarı sonunda Nadzedha’da Emma Cannon 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin pota altında sayı bulmasına izin vermeyerek skoru 50-43’e çekti(8.43). Oyunda etkili olarak sayı bulmaya başlayan Nadzedha rakibi ile farkı eritmeye çalışsa da, periyotta ikinci beş dakikaya 55-51 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Maçta rakibi ile farkı 12 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi skoru 63-51 yaptı(2.57). Mücadeleyi bırakmayan konuk takım Nadzedha oyuna geri dönmeye çalışarak periyot bitimine 1.30 kala fakrı 8 sayıya düşürse de Yakın Doğu Üniversitesi buna izin vermeyerek rakibi ile farkı korudu(65-55). Final periyoduna 65-58 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile gidildi.

Son periyotta ilk hücumu alarak başlayan Nadzedha sayıyı buldu(65-58). Periyotta bir buçuk dakika sonra Kayla McBride’ın turnikesi ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi, Quanitra Hollignsvorth ile farkı yeniden çift hanelere çıkararak skoru 70-60’a taşıdı. Periyotta son beş dakikaya 77-65’lik skorla gidildi. Oyunda kontrolü ele alan Yakın Doğu Üniversitesi maçın bitimine 1.50 dakika kala Bahar Çağlar, Kayla McBride, Quanitra Hollingsvorth, Courtney Vandersloot ve Cansu Köksal’ın sayılarıyla farkı 23 sayıya çıkararak skoru 92-69’a taşıdı. Ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi maçı da 93-71 kazandı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Sandrine Gruda 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 13 sayı, 6 ribaunt, 13 asist, Jantel Lavender 10 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Elin Eldebrink 8 sayı, Quanitra Hollingsvorth 7 sayı, Bahar Çağlar 9 sayı, 3 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Nadzedha Orenburg da: Emma Cannon 28 sayı, 7 ribaunt, Sandra Ygueravide 12 sayı, 5 asist, Alexsanria Bentley 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Brionna Jones 6 sayı, 4 ribaunt, Kseniia Tikhonenko 6 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.