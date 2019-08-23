YDÜ U 12 Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

YDÜ Basketbol U 12 Erkek Takımı, antrenörleri Ahmet Dağer eşliğinde Gelişim Kampı için İstanbul'a gidiyor

YDÜ Basketbol U 12 Erkek Takımı, 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında antrenörleri Ahmet Dağer ile birlikte 3 gün boyunca İstanbul'da kamp yapacak.

Kamp boyunca antrenmanlar ve maçlar yapacak olan takımın koçu Ahmet Dager'in kamp öncesindeki görüşleri ve gelişim kampı ile ilgili beklentileri ise şöyle:

“Kamp süresince amacımız sporcularımızın basketbola ait fundmental hareketlerini geliştirmek ve sezon öncesi takımın oyun sistemini, takım içerisindeki iletişimi, sporcularımızın basketbola karşı motivasyonlarını yükseltmektir.

Takımımız kamp süresince Darüşşafaka ve Anadolu Efes alt yapı takımları ile müsabakalar yapacaktır. Kafilemiz kamp için 26 Ağustos 2019 tarihinde sabah Ada'dan ayrılacaktır.