YDÜ'nün Rusya’da hedefi kazanmak

Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya’da zorlu Ekaterinburg deplasmanında kazanmayı hedefleyeceği maça çıkacak. Maç bugün KKTC saati ile 16:00’da başlayacak

FIBA Kadınlar Euroleauge B grubunda mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, onuncu maçında deplasmanda Rusya’nın Ekaterinburg takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, iki güçlü takımın mücadele edeceği maç, bugün KKTC saati ile 16:00, TSİ ile 17:00’de City, Arena: Ekaterinburg, DIVS Sport Hall’de oynanacak. Müsabaka, www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi grupta çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 mağlubiyet ile ilk sırada yer alırken Rus temsilci Ekaterinburg 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi gruptaki ilk ve tek yenilgisini üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Ekaterinburg karşısında 70-79’luk skorla almıştı.

Zafer Kalaycıoğlu: “İki takım da gücünü sahada gösterecek”

Rusya deplasmanında verecekleri mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Euroleague’de güçlü bir kadroya sahip bir takımla zor bir mücadele vereceklerini söyledi.

Rus takımının oyuncularının hepsinin kadın basketbolunun en iyi pozisyonlarında oynayan ve görevini en iyi şekilde yerine getiren yıldız oyuncular olduğuna dikkat çeken Başantrenör Kalaycıoğlu, Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesi ile maçı kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Bu maçın kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Kalaycıoğlu, “Bizde ligin iyi kadroya sahip ve savunması ile ön plana çıkan güçlü takımlarından bir tanesiyiz. Şu an ligde lider durumda olmamız bizim de iyi bir basketbol oynadığımızı gösteriyor. Mücadele ettiğimiz grubu lider bitirmek ve hedeflerimize ulaşmak için dikkatli bir şekilde sahada mücadele edeceğiz.

Rakibimiz karşısında evimizdeki maçtan mağlubiyetle ayrılmıştık bu da bizim bu maça ne kadar önem vermemiz gerektiğini bize gösterdi. Çok çalıştık, konsantre bir şekilde maçı kazanmak için sahada yapmamız gerekenleri yerine getireceğiz. İki iddialı takımın karşı karşıya geldiği heyecanlı bir mücadele olacak” şeklinde konuştu.