YDÜ milli araya mutlu girdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Abdullah Gül Üniversitesini 72-84 mağlup eden YDÜ milli araya lider girdi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Abdullah Gül Üniversitesini 72-84 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 16’ya çıkararak ligdeki liderliğini korudu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar 15-18, 47-40, 61-65 ve 72-84 tamamlandı.Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 28 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda bu maç forma giymezken, Kuanitra Hollingsvorth da saha içinde aktif olarak dinlendi.

Maçın başında Marginean ile etkili olan AGÜ Spor 4. dakikayı 9-6 önde geçti. Mc Bride ve Lavender ile etkili olan Yakındoğu Üniversitesi ilk çeyreği 15-18 önde tamamladı.

İkinci periyot başında Margenian ve Tolo ile etkili olan AGÜ Spor devreye 3 dakika kala 1 sayı önde girdi (37-36). Kalan bölümde Miljkovic ile skor üreten Kayseri temsilcisi soyunma odasına 47-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta etkili olan Kayla McBride ve Courtney Vandersloot Yakındoğu Üniversitesini 3. dakikada öne geçirdi (49-50). Kalan bölümü çekişme içinde geçen periyodun skorunu Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar belirledi (61-65).

Son periyodun başında farkı çift hanelere (63-73) çıkaran Yakındoğu Üniversitesi karşılaşmayı McBride’ın skor liderliğinde 72-84 kazandı.

Öne Çıkanlar…

Abdullah Gül Üniversitesinde; Gabriela Marginean 24 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Marianna Tolo 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Maja Miljkovic 16 sayık, 4 ribaunt, 7 asist, Melis Gülcan 8 sayı, 3 asist, Gizem Sezer 4 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 28 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Jantel Lavender 16 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 14 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Courtney Vandersloot 8 sayı, 8 asist, Quanitra Hollingsvorth 8 sayı, 6 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 6 sayı, 3 ribaunt 8 asist kaydetti.