YDÜ final serisine kötü başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu final serisi ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 76-83 mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu final serisi ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 76-83 mağlup oldu. Bu galibiyetle Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 16 Mayıs Çarşamba günü yine Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi; Elin Eldebrink, Kayla McBride, Quanitra Hollignsvorth, Bahar Çağlar ve Olcay Çakır Turgut beşiyle başladı. Maçta periyotlar 23-26, 45-53, 57-67 ve 76-83 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde ligin asist kraliçesi olan Courtney Vandersloot rahatsızlığı nedeniyle forma giyemedi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk üç dakikasında 9-9’luk skor eşitliği sağlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink’in üç sayılık basketiyle 12-11 öne geçti. Periyodun bitimine 3 dakika kala 16-16 ve 19-19 skor eşitliği sağlanan maçta, ilk periyodu Fenerbahçe 23-26 önde bitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesinin hücumu ile başlayan ikinci periyotta ilk basket Elin Eldebrink’ten geldi (25-26). Bahar Çağlar kendisine yapılan basket faulle periyotta 8.58 geçilirken skora 28-28 denge getirdi. Sandrine Gruda ile skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi skoru 34-33’e taşıdı. Periyotta 5.37 geçilirken skor ikinci kez 35-35 eşitlendi. Dış şutlardan bulduğu isabetli üç sayılarla etkili olan Fenerbahçe periyotta 4.32 geçilirken 38-41 öne geçti. Bu dakikada maçın ilk molası alındı. Mola dönüşü son üç dakikaya girilirken Fenerbahçe farkı 6 sayıya çıkararak skoru 40-46’ya çekti. İlk devreyi Fenerbahçe 45- 53 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk basketleri Verameyenka ile Kayla McBride’dan geldi (47-55). Periyotta ilk dört dakika 53-57 geçildi. İki takımında top kayıpları yaptığı ve skor açısından kısır geçen periyotta son üç buçuk dakikaya girilirken rakibi ile sayı farkını kapatan Yakın Doğu Üniversitesi skoru 55-57 yaptı. Final periyoduna 57-67’lik skorla Fenerbahçe üstünlüğü ile gidildi.

Dördüncü periyodun ilk basketi Fenerbahçe’den geldi (57-70). Mücadele dozunun arttığı periyotta 6.51 geçilirken Fenerbahçe skoru 61-74’e çekti. Elin Eldebrink’in arka arkaya üç sayılık basketleriyle Yakın Doğu Üniversitesi skoru 68-77 yaptı. Son üç dakikaya 71-79 girilen maçtan Fenerbahçe 76-83’lük skorla galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Jantel Lavender 14 sayı, 5 ribaunt, Kayla McBride 13 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Elin Eldebrink 11 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, Quanitra Hollignsvorth 10 sayı, 8 ribaunt, Sandrine Gruda 10 sayı, Olcay Çakır Turgut 9 sayı, 8 asist, Bahar Çağlar 9 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Fenerbahçe’de; Kiah Vaughn 17 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Kelsey Plum 17 sayı, 3 asist, Birsel Vardarlı Demirmen 10 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Anastasiya Verameyenka 9 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Ayşe Cora 9 sayı, Tuğçe Canıtez 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Giorgia Sottana 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asit kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Savunma Sertliği Düşen Bir Maç Oldu”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Rakibimiz yüksek yüzdeli üç sayılar elde etti. Savunma sertliği düşen bir maç oldu. Courtney Vandersloot rahatsızlığı nedeniyle forma giyemedi. Eksikliğini hissettik, ilk defa bir maçta asistlerde geride kaldık. Rakibimizde bu avantajı kullanarak güvenli bir şekilde oynadı. Bütün oyuncularım emek verdi, ellerinden geleni yaptılar. Çarşamba günü daha sert bir takım olarak sahada kendimizi göstereceğiz. Seride durumu 1-1’e getirmek ilk hedefimiz. Kıbrıs Türk halkını gururlandırmayı istiyoruz, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle görüşlerini aktardı.