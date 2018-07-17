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Yavuz milli görevde bulundu

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YDÜ Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Ulaş Yavuz, Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı’nın hazırlık kampında takımın doktorluğunu yaptı

Yavuz milli görevde bulundu
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. H. Ulaş Yavuz, Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı’nın hazırlık kampında doktorluğunu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, İspanya’da yapılacak 2018 A Kadınlar Basketbol Dünya Kupasına katılacak olan Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı’nın,  İstanbul ve Kanada da sürdürdüğü hazırlık kamplarında Doç. Dr. Ulaş Yavuz’un takım doktorluğunu üstlendiği belirtildi.

Doç. Dr. Yavuz, Dünya Şampiyonası’nın B Grubu’nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi vermeye hazırlanan Potanın Perilerinin, Dünya Şampiyonası aday kadrosuyla 1 Ağustos’ta tekrar bir araya gelerek üçüncü etap çalışmaları kapsamında düzenlenecek kondisyon çalışmaları için Slovenya’ya gideceklerini belirtti.

Kanada’da Kanada Milli Takımıyla 2 hazırlık maçı yapan Potanın Perileri, İstanbul’da Çin milli takımıyla oynadı. Kadın Basketbol A Milli Takımı, Ağustos ayında Slovenya’da yapılacak kamp ile Kadınlar Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

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