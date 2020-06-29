Sütcü resmen aday

Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütcü, başkanlık adaylığını açıklarken, olağanüstü seçimli genel kurulun 25 Temmuz Cumartesi saat 14:00’da KTSYD binasında yapılacak

Basketbol Federasyonu’nda seçim heyecanı yaşanırken, olağanüstü seçimli genel kurul tarihi kulüplere iletildi.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, kulüplerin de katılımı ile 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında yapılacak.

Kulüplere bu konu ile ilgili davetiyenin gönderildiğini açıklayan Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütcü, aynı zamanda kamuoyuna başkanlık adaylığını da açıkladı.

Yeni dönemde de basketbolu ileriye taşımak ve oluşan birliktelik ortamını korumak adına aday olduğunu açıklayan Ahmet Sütcü, kurdukları ekibin enerjisi ve potansiyeli yüksek kişilerden oluştuğunu belirtti.

Ahmet Sütcü ayrıca ekibini ve yeni döneme ilişkin projelerini önümüzdeki hafta düzenleyeceği bir basın toplantısı vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.