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Sokakta basketbol coşkusu başladı

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Sokakta basketbol coşkusu başladı
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Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball” başladı. Atatürk Spor Salonu park yerinde yer alan organizasyonun ilk maçları oynandı. Turnuva yarın akşam yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

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