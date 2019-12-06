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Potada lig 3 devreli oynanacak

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Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı

Potada lig 3 devreli oynanacak

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi’nde maç programı açıklandı. Geçtiğimiz hafta çekilen fikstürün ardından Çetinkaya Kulübü’nün basketboldan çekilme kararı almasının ardından yeniden düzenlenen fikstürde sezonun başlama tarihi 9 Aralık Pazartesi’nden 11 Aralık Çarşamba’ya alındı. 7’den 6’ya düşen takım sayısı düşünülerek iki devreli olması planlanan normal lig periyodu 3 devreli olarak yeniden düzenlendi. Yeni programa göre ligin açılış maçı YDÜ ile GAÜ arasında oynanacak.

Üçüncü devrede ev sahibi olacak takımları sıralama belirleyecek

Maç programı oluşturulurken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Türkiye Üniversiteler arası Basketbol Şampiyonası’na katılacak olması, salon gün ve saat uygunluğu göz önünde bulunduruldu.

Basketbol Federasyonu ilk 2 devrenin tamamlanmasının ardından Şubat ortasında Federasyon Kupası’nı oynatmayı, devamında da üçüncü devreyi başlatmayı planlarken, bu devrede ev sahibi takımlar lig sıralanmasındaki konumuna göre netleşecek.

Basketbol Süper Lig ilk 2 devre fikstürü

11 Aralık Çarşamba         YDÜ-GAÜ                           (RA 25-19.00)

13 Aralık Cuma                 Koopspor-LAÜ                 (Atatürk-19.00)

14 Aralık Cumartesi        Soyerspor-DAÜ                               (Atatürk-15.00)

18 Aralık Çarşamba         LAÜ-YDÜ                            (LefkeS.Salonu -19.00)

20 Aralık Cuma                 GAÜ-Soyerspor                               (E.Apakan S.S.-19.00)

23 Aralık Pazartesi           YDÜ-Soyerspor                                ( RA 25-19.00)

27 Aralık Cuma                 Koopspor-GAÜ                                (Atatürk-20.00)

28 Aralık Cumartesi        LAÜ-DAÜ                            (LefkeS.Salonu -15.00)

30 Aralık Pazartesi           YDÜ-Koopspor                 (RA 25-19.00)

03 Ocak Cuma                   Soyerspor-LAÜ                (Atatürk-20.00)

03 Ocak Cuma                   GAÜ-DAÜ                          (E.Apakan S.S.-20.00)

04 Ocak Cumartesi          DAÜ-Koopspor                İskele S.Salonu-19.00)

06 Ocak Pazartesi            DAÜ-YDÜ                           İskele S.Salonu-19.00)

07 Ocak Salı                        Koopspor-Soyerspor     (Atatürk-20.00)

08 Ocak Çarşamba          LAÜ-GAÜ                           (LefkeS.Salonu -19.00)

10 Ocak Cuma                   DAÜ-Soyerspor                               İskele S.Salonu-19.00)

13 Ocak Pazartesi            DAÜ-LAÜ                            İskele S.Salonu-19.00)

15 Ocak Çarşamba          GAÜ-YDÜ                           (E.Apakan S.S.-19.00)

17 Ocak Cuma                   LAÜ-Koopspor                 (LefkeS.Salonu -19.00)

18 Ocak Cumartesi          DAÜ-GAÜ                          İskele S.Salonu-15.00)

20 Ocak Pazartesi            YDÜ-LAÜ                            (RA 25-19.00)

21 Ocak Salı                        Koopspor-DAÜ                (Atatürk-20.00)

24 Ocak Cuma                   Soyerspor-GAÜ                               (Atatürk-20.00)

24 Ocak Cuma                   YDÜ-DAÜ                           (RA 25-15.00)

28 Ocak Salı                        Soyerspor-YDÜ                                (Atatürk-20.00)

29 Ocak Çarşamba          GAÜ-Koopspor                                (E.Apakan S.S.-20.00)

04 Şubat Salı                      Koopspor-YDÜ                 (Atatürk-20.00)

05 Şubat Çarşamba         LAÜ-Soyerspor                (LefkeS.Salonu -19.00)

07 Şubat Cuma                 GAÜ-LAÜ                           (E.Apakan S.S.-20.00)

08 Şubat Cumartesi        Soyerspor-Koopspor     (Atatürk-20.00)

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