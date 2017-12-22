Meleklerin rakibi Kartal

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak. Maç bugün KKTC saatiyle 16:00’da başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Müsabaka, bugün KKTC saati ile 16:00, TSİ ile 17:00’de, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşma TBF Youtube kanalından yayınlanacak.

Beşiktaş’ın önemli spor camialarından biri olduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu yaptığı değerlendirmede, zorlu bir mücadele olacağını dile getirdi.

İki takımın da ligde üst sıralarda yer aldığını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Beşiktaş ligin tecrübeli takımlarındandır. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sezon boyunca sert maçlar yaptık. Ligin ilk yarısının sonuna doğru giderken her iki takım içinde önem taşıyan bir karşılaşma. İki takım da ligi kendi hedefleri doğrultusunda en iyi yerde bitirebilmek için mücadele ediyor. Takım olarak zaten yoğun bir maç programından geçiyoruz. Ancak zorlu mücadeleye de hazırız. Basketbol açısından keyifli bir mücadele geçeceğini düşünüyoruz. Rakibimizin sahasından galibiyet ile ayrılmak için konsantre bir şekilde son ana kadar sahada yapmamız gerekeni yapacağız.” dedi.