Meleklerin rakibi İspanyol Avenida

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleuage’in 11. haftasında İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek. Bugün KKTC saati ile 17.30’da oynanacak olan maç, BRT1 HD ve www.fiba.com kanalından naklen yayınlanacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk yarısını lider tamamlayarak Türkiye Kupası’na ilk sıradan gitme hakkı elde eden ve sekizinci AGÜ ile eşlenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleuage’in 11. haftasında İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

Yakın Doğu Üniversitsi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka, bugün KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, BRT1 HD ve www.fiba.com kanalından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği B grubunda bugüne kadar çıktığı maçlarda 8 galibiyet 2 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Grupta yine aynı galibiyet ve puana sahip olan UMMC Ekaterinburg takımı averajla ilk sıraya yerleşti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz”

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Avenida takımının grupta ilk dörde kalabilmek için mücadele edeceğini ve kolay bir maç olmayacağını belirtti.

Perfumerias Avenida’nın Eylül ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda şampiyon olarak güçlü bir takım olduğunu gösterdiğini ifade eden başantrenör Kalaycıoğlu, “Önemli olan iki güçlü takımın mücadele edeceği kendi evimizdeki maçı kaybetmemek. İnşallah maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Ligi’nde başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini dile getiren Zafer Kalaycıoğlu, Kıbrıs Türk halkının sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da en önemli temsilcisi olduklarının altını çizdi.

Avrupa’da bir Kıbrıs markası olarak Euroleauge kulvarında üst sıralarda olmalarından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Öncelikle oyuncularımın hepsini kutluyorum çok güzel bir mücadele örneği ve azim gösteriyorlar. Bu başarılar çalışmalarımız sayesinde oluyor. İyi çalıştığımız için de güzel sonuçlar alıyoruz. Bütçeleri yüksek geniş kadrolu takımlarla mücadele ediyoruz ve bu hiç kolay değil. Ekaterinburg, Dynamo Kursk ve Fenerbahçe takımları basketbolda geniş rotasyona sahip takımlar biz de tek başımıza bu takımlara karşı mücadele ediyoruz. Biz de verdiğimiz mücadelelerde onlar kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Rakiplerimiz karşısında gerekli mücadeleyi en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.