Melekler sezonu lider tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı en yakın takipçisi Hatay BŞB’yi 3 sayı farkla mağlup ederek normal sezonu lider tamamladı. Courtney Vandersloot 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Melekler play-off ilk turunda Galatasaray ile eşleşti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde normal sezonun son maçı olan 26. haftada deplasmanda Hatay BŞB ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 65-68’lik skorla maçı kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla 22 galibiyetle ligi lider tamamladı. Normal sezonda evindeki maçlarda ilk yenilgisini, Yakın Doğu Üniversitesi’ne karşı alan Hatay BŞB ligi ikinci sırada bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi play-off ilk turunda Galatasaray ile eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Antakya Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Sandrine Gruda, Courtney Vandersloot, Kayla McBdride beşiyle çıktı. YDÜ’de Courtney Vandersloot 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Hatay BŞB’de de Courtney Paris 16 ribaunt kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Courtney Vandersloot 18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Sandrine Gruda 14 sayı, 9 ribaunt, Bahar Çağlar 8 sayı, Jantel Lavender 8 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Cansu Köksal 7 sayı, Kayla McBride 7 sayı, 3 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 6 sayı, 4 ribaunt, 6 asist kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Türkiye Ligi’ndeki hedefimize ulaştık”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ligi lider bitirme hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalaycıoğlu, “Lig için hedefimiz lider bitirmekti. Ligi lider bitirerek play-oflar’da ev sahibi avantajını elde ettik. Geçen yıl da lider bitirmiştik. İnşallah bu sene de bu ev sahibi avantıjını kullanırız. Hiçbir maç olay değil. Çarşamba günü final four’a gidiyoruz. Kıbrıs’lı Türk taraftarlarımız maçlarımıza gelemiyorlar, onlara da desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. İnşallah Kıbrıs halkı önünde maçlarımızı oynayacağımız günleri görürüz” şeklinde konuştu.

Bahar Çağlar: “ Zevkli bir maç oldu”

Maç sonrası ligi lider olarak bitirmelerini değerlendiren Takım Kaptanı Bahar Çağlar da, “Zevkli bir maç oldu. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Play-off’lar da lig şampiyonluğuna ulaşmayı istiyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.