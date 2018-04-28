Melekler, Cimbom’u saf dışı bıraktı

Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Galatasaray’a deplasmanda da geçit vermezken seride 2-0 öne geçip, yarı finale yükseldi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde eşleştiği Galatasaray ile deplasmanda çıktığı serinin ikinci maçını da 81-87 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyetle seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde Çukurova-BOTAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Quanitra Hollingsvorth, Cansu Köksal ve Jantel Lavender beşiyle mücadeleye başladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Jantel Lavender 20 sayı, 11 ribaundla double-double yaparken Courtney Vandersloot 19 sayı, 9 asistle galibiyette kritik rol oynadı. Galatasaray'da ise Allie Quigley'nin 27 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.