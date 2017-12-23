Melekler, Beşiktaş'ı da rahat geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürdü

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayı farkla kazandığı bu maçla birlikte 10’uncu galibiyetini alarak ligdeki liderliğini korudu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanan müsabakada periyotlar, 24-25, 37-44, 50-59 ve 68-82 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş’ta Erica Wheeler 33 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 25 sayı, Courtney Vandersloot 12 asist ve Bahar Çağlar da 9 ribaunt ile göz doldurdu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde sakatlıklarından dolayı Quanitra Hollingsworth ve Olcay Çakır Turgut bu maçta da forma giymedi.

Ligin iki balarılı takımının karşılaştığı müsabakada ilk periyot çekişmeye sahne oldu. İki takımında savunmasını sıkı tuttuğu periyotta ilk beş dakika 17-17 eşitlikle geçildi. Skorun ilk periyotta çift hanelere çıktığı maçta, Yakın Doğu Üniversitesi 24-25 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta da skor yönünden çekişmeli geçen mücadelede Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride etkili oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakikasını 7 sayı farkla 30-37 önde geçtiği periyotta Sandrine Gruda ve Cansu Köksal’la sayı yönünden etkili olarak ilk devreyi 37-44 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyarak Courtney Vandersloot ve Sandrine Gruda’nın performansıyla 5 dakika geride kalırken rakibi ile farkı çift haneli rakamlara çıkardı (41-52). Bu periyotta Beşiktaş’ta pota altında skorda Erica Wheeler etkili oldu ancak Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 50-59 üstün tamamladı.

Final periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile skor fakrını koruyarak ilk beş dakikada 10 sayı farkla 58-68’lik skorla maçtaki üstünlüğünü devam ettirdi. Beşiktaş adına Shavonte Zellous, Yakın Doğu Üniversitesinde ise Cansu Köksal ve Bahar Çağlar sayılarda etkili oldu. Periyod devamında Sandrine Gruda ve Kayla McBride ile Yakın Doğu Üniversitesi farkı 20 sayıya kadar çıkararak skoru 58-78’ya çekti. Periyot sonunda maç boyunca etkinliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi parkeden 68-82 galip ayrıldı.



Öne Çıkanlar…

Beşiktaş’ta: Erica Wheeler 33 sayı, Tyrone Mosby 12 sayı, 11 ribaunt, Kübra Siyahdemir 9 sayı, Shavonte Zellous 12 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla McBride 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Sandrine Gruda 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Cansu Köksal 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Gökçe Doğan 6 sayı, 6 ribaunt, Elin Eldebrink 3 sayı, 2 ribaunt kaydetti.

Ligde Zorlu Hafta… İki Büyük Takım Önemli Kupada Rakip…

Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde zirvedeki yerini başarıyla sürdürürken Lig’in bir diğer büyük takımı olan Fenerbahçe ile 27 Aralık’ta 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Ligin iki güçlü takımının kupa mücadelesi vereceği müsabaka, 27 Aralık 2017 Çarşamba günü, TSİ ile 18:00’de Gaziantep ŞahinBey Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.