LAÜ ikiye katladı

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta 2. maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni 82 - 41 mağlup etti. LAÜ Spor Salonunda oynanan maçta rakibini 41 sayı farkla mağlup eden LAÜ'de Dennis Balantine, 7 ribaund ve 17 sayıyla oynayarak maçın adamı oldu.
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