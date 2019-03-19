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LAÜ ikiye katladı

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LAÜ ikiye katladı
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta 2. maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni 82 - 41 mağlup etti. LAÜ Spor Salonunda oynanan maçta rakibini 41 sayı farkla mağlup eden LAÜ'de Dennis Balantine, 7 ribaund ve 17 sayıyla oynayarak maçın adamı oldu.

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